Akon s'engage contre l'injustice en musique

A travers une mixtape.

On le sait, Akon est un artiste engagé. Envers l'Afrique où il projette de construire une ville mais aussi aux Etats-Unis où il a été, un temps, retenu prisonnier. Si la dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était à propos d'un feat avec 6ix9ine, le chanteur d'origine sénégalaise revient cette fois avec un projet pour dénoncer les injustices sociales mises en lumière par la mort de George Floyd en mai dernier.

Alors, il a décidé de lancer une nouvelle mixtape, "Ain’t No Peace" pour aborder le sujet sensible de l'injustice systémique qui sévit aux Etats-Unis et dans le monde entier. Pour l'aider dans sa tâche, il s'est adjoint les services de Rick Ross, Metro Boomin, OG Boo Dirty et Mali Music.

"J’ai senti qu’il était très important de peser sur la crise actuelle, mais pas à travers des interviews dans la presse ou des posts sur les réseaux sociaux. Je voulais le faire de la manière dont les gens me connaissent le mieux et c’est à travers la musique".

A noter que malgré leur proximité, on ne retrouve pas Tekashi sur ce projet... Et pourtant, on a vu en vidéo que les deux artistes avait collaboré pour un nouveau remix de "Locked Up", le tube d'Akon ce qui avait notamment poussé Styles P lui aussi auteur d'une reprise à prendre ses distances avec le chanteur d'origine sénégalaise. Qu'importe, Akon prend position et c'est sans doute cela qu'il faut retenir en priorité.

"Ain’t No Peace" fait suite aux albums "El Negreeto" et "Akonda" d’Akon, tous deux sortis en octobre 2019. Ces projets étaient ses premiers opus studio depuis "Freedom" en 2008. Remis en route, plus rien n'arrête Akon.

Un projet à écouter ici :