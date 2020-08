Raekwon annonce "Only Built 4 Cuban Linx 3"

Alors que son classique, "Only Built 4 Cuban Linx" vient de fêter ses 25 ans, Raekwon a annoncé qu'il travaillait sur le troisième volume de cet opus après le numéro 2 sorti en 2009. Une bonne manière de boucler la boucle et de terminer une immense trilogie.

Lors d’un entretien avec Elliott Wilson samedi 1er août, la légende du Wu-Tang Clan a annoncé la nouvelle vers la fin de leur conversation.

"Je vais faire une annonce, tu es prêt ?", a-t-il demandé à l'animateur. "Il est temps de clore cette trilogie. Je me suis retenu toute la nuit pour te dire ça. "Cuban Linx 3" baby, la trilogie. C’est fini après ça. C’est fini."

Cette annonce arrive alors que le premier du nom, comportant nombre de classiques du membre du Wu-Tang Clan comme "Ice Cream", "Verbal Intercourse", "Wu Gambinos", vient de fêter ses 25 ans d'existence. On espère que cette fois ça sera la bonne car en 2012, Raekwon avait déjà parlé du troisième volume de "Only Built 4 Cuban Linx" sur lequel il expliquait vouloir travailler avec d'autres artistes.



On ne sait pas quand le prochain et dernier épisode de "Only Built 4 Cuban Linx" sera disponible ni quels rappeurs y figureront, mais ce dont est certain, c'est qu'il ne manquera pas de manquer le monde du rap...