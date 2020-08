Jay-Z a écrit "Still D.R.E", le classique de Snoop et Dr. Dre !

Et c'est le Dogg lui-même qui le dit !

"Still D.R.E" est un classique du rap US. Un titre que l'on retrouve sur le non moins classique album de Dr. Dre, "2001". Durant son passage dans l'émission "The Breakfast Club", Snoop Dogg a fait une révélation fracassante : c'est Jay-Z qui a écrit ce morceau !

On le savait. On savait que le rappeur new-yorkais avait participé à la création et à l'écriture de ce single, l'un des plus gros titres et certainement l'un des plus connus de l'album de Dre, "2001". Mais de là à apprendre qu'il en avait écrit toutes les paroles, on tombe un peu des nues ! Mais un des principaux témoins et sans doute un des plus fiables de cette époque, vient de révéler dans une émission de radio que le mari de Beyoncé avait écrit tous les lyrics du titre et en seulement trente minutes s'il vous plaît !

"Il a écrit mon couplet et celui de Dre, et c’était parfait. C’était 'Still D.R.E.', et c’est Jay-Z qui est derrière ça et qui a écrit le truc dans son intégralité. Jay-Z est excellent lorsqu’il est question d’écrire pour lui-même, alors imaginez-le à la tâche pour quelqu’un qu’il apprécie vraiment. Il adore Dr. Dre et c’est ce que son style vous a fait voir, je ne peux pas écrire pour toi si je ne t’aime pas."