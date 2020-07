Leto : la date de sortie de son album et sa tracklist

C'est bon, on connaît la date de sortie de l'album de Leto ainsi que sa tracklist !

Leto tease son prochain album depuis quelques semaines maintenant et s'amuse à balancer des informations au compte-goutte. C'est vrai que depuis le mois de juillet et la sortie du morceau "Paris c'est magique", le rappeur a enchaîné les annonces. Présent sur le projet de Key Largo ou bien sur "Neverland" de RK, il continue d'avancer sur son album solo et annonce le 9 juillet dernier sur son compte Twitter, "ALBUM TERMINÉ", avant d'ajouter "COVER TERMINÉE", quelques heures plus tard.

Ce mercredi 22 juillet, le rappeur a enfin dévoilé la date de sortie de son album. En effet, intitulé "100 Visages", il sortira le 28 août prochain et arrivera 4 mois après l'EP "Virus : avant l'album". Sur "100 Visages", on retrouvera le single "Paris C'est Magique" et une collaboration avec Niska qui se révèle comme étant le prochain extrait à venir. De plus, d'autres featurings apparaîtront, notamment Booba, Ninho, Soolking et Lacrim. Dans la vidéo du teaser, publié sur ses réseaux sociaux, toutes les personnes présentes portes un masque à l'effigie de Leto et on peut aussi voir des masques à l'effigie des rappeurs qui seront en featuring avec lui, une façon plutôt originale d'annoncer leur présence tout en restant fidèle au titre de l'album, "100 Visages".





L'année de Leto était très chargée, entre les collaborations, son EP avant l'album, mais également le projet de PSO THUG sorti au mois de juin, il n'a pas arrêté de charbonner. Une chose est sûre, l'année 2020 lui appartient et il lâchera son premier album solo.