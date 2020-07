Olakira est complètement "Lovesick" !

Découvrez le nouveau titre "Lovesick" d'Olakira !

Olakira vous a déjà fait fondre avec "Aya Mi" et "In My Maserati" ? Après ses deux morceaux, qui cumulent plus de 2 millions de vues, l'artiste nigérian dévoile le parfait "summer hit" avec son nouveau single "Lovesick" ! Grâce à ce nouveau morceau, l'afro-pop lover compte bien vous faire danser tout l'été. Un titre qui, vous l'aurez compris, parle du sujet de prédilection de l'auteur-compositeur, l'amour. Pris à son propre jeu, le séducteur Olakira est ici "fou d'amour" et propose un savant mélange de RnB et d'afro pour nous décrire sa passion. Sur des mélodies dont il a le secret, Olakira met en chanson une histoire d'amour aussi puissante que destructrice. Olakira arrivera-t-il à faire de celle qu'il convoite sa "number one" ?

Si vous ne le connaissez pas déjà, Olakira est un artiste nigérian au style musical hybride entre afro-pop et RnB. Connu pour ses deux hits "Hey Lover" et "Flirty Signal", il a plus récemment fait son retour avec son EP "Wakanda Jollof" dont est extrait le titre "Aya Mi", qui compte désormais pratiquement 1 million de vues. Après avoir collaboré avec de grands noms de la musique afro tels que Dotman pour lequel il a co-écrit et co-produit les hits afro "Akube" et "My Woman", Olakira se consacre désormais à sa propre musique avec créativité et passion. Avec ses récents hits et une "fanbase" Instagram solide, l'artiste s'impose désormais comme un nom de la scène musicale afro sur lequel il va falloir compter !

Le nouveau single "Lovesick" d'Olakira est disponible sur les plateformes de streaming, ici !