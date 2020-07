Pop Smoke : l'album deluxe arrive dans quelques jours

Pop Smoke et l'album posthume deluxe arrivent dans quelques jours, on y retrouvera Gucci Mane !

L'équipe de Pop Smoke n'a pas le temps ! L'album posthume "Shoot for the Stars Aim for the Moon" sorti le 3 juillet dernier a déjà sa version deluxe prévue dans quelques jours.



En effet, le compte Instagram Rap Caviar a partagé une vidéo teasing du projet annonçant sa sortie très prochaine. Cette vidéo, réalisée avec des images d'archives de Pop Smoke en studio ou bien sur scène avec le morceau "The Woo" en fond, se termine avec un logo Spotify et la date du 20 juillet. Rap Caviar ajoute en légende : "LUNDI. L'album deluxe de Pop Smoke avec 15 nouveaux morceaux. Vous voulez voir les feat ?"





Une date très significative car le 20 juillet est l'anniversaire du rappeur de New York, décédé en février dernier. Pop Smoke aurait eu 21 ans et donc la majorité officielle aux USA ce lundi.

Son manager, Steven Victor, a partagé le teaser dans sa story Instagram en confirmant donc que le 20 juillet est bien la date à laquelle la version deluxe sortira. D'ailleurs, il avait déjà annoncé la chose avec une publication d'une photo de son appel avec 50 Cent qui a duré plus d'une heure et il précise : "Dites à 50 Cent d'approuver la vidéo et la version deluxe, le 20 c'est dans 5 jours."



Fifty a très vite répondu à ce post en avançant qu'il attendait le couplet de Gucci Mane : "La version deluxe arrive, arrêtez de vous presser. Gwuapo????????‍♂️ où est ton p***** de couplet????Je vais te dégager du projet, va bosser et terminons ça."

Les choses semblent se préciser mais de façon incertaine. On espère tout le même que le projet sortira ce lundi 20 juillet pour rendre un dernier hommage à Pop Smoke.