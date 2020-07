Damso : l'album "QALF" pour bientôt ?

Damso devrait préciser les choses pour son album "QALF" bientôt...

On le sait déjà, Damso devrait sortir l'album "QALF" cette année, cependant il n'y a toujours pas de date prévue. Déjà attendu en 2019, le belge avait balancé dans "God Bless", son feat avec Hamza : "Car mes pupilles ont vu trop d'morts et la daronne dans le coma donc je vais rien sortir cette année, le temps que la daronne marche, sorte de l'hosto".

Sa maman étant sur la voie de la guérison et sortie de l'hôpital il y a quelques mois, Damso a repris le travail et les choses vont se préciser. D'ailleurs, au mois de mai, des photos du rappeur en studio en plein peaufinage ont circulé sur les réseaux sociaux.

Toujours très discret, Damso ne s'exprime pas sur ce 4ème album studio, mais vendredi 17 juillet un petit indice est apparu sur sa page Facebook. En effet, toutes les publications de la page ont été supprimées, sauf une photo datant du mois d'avril 2015 avec en légende : "Tout est dit . Qalf. #TonFuturArtistePréféré".





De plus, sur son compte Instagram, tout a été supprimé également, même sa bio, ne laissant qu'une photo de profil noire avec les lettres de "QALF". Tous ces indices nous laissent penser qu'une annonce va être faite dans un futur proche et qu'on en saura un peu plus sur la date de sortie ou bien même sur la tracklist. Le secret bien gardé de ce projet ne fait qu'attiser la curiosité des fans qui patientent depuis 2018, date à laquelle Damso a dévoilé l'album "Lithopédion". Cette année 2020 est déjà marquée par le morceau "Œveillé", sorti en janvier, ou bien "Promo" en featuring avec Ninho, extrait de "M.I.L.S 3".