Aya Nakamura fait partie des artistes les plus écoutés au monde !

Les chiffres tombent et Aya Nakamura fait partie des artistes les plus écoutés dans le monde entier...

On savait déjà que Aya Nakamura connaissait pas mal de succès à l'étranger, notamment au Pays-Bas ou même en Italie. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'on la compte parmi les artistes les plus écoutés au monde ! En effet, l'interprète de "Pookie" est classée 309ème artiste la plus écoutée au monde et cumule plus de 12 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Ces chiffres la font rivaliser avec des stars américaines internationales et la place comme l'artiste française la plus écoutée sur Terre.

Pour comparer, sur Spotify, les rappeurs comme Booba et PNL atteignent les 2 millions d'auditeurs par mois, tandis que JUL est à 3 millions. Aya dépasse même des rappeurs américains comme Offset qui est à 11 millions ou bien même le nigérian Burna Boy qui touche 7 millions d'auditeurs par mois.

Et pour cause, Aya a cartonné à l'étranger dès ses débuts et enchaîne les tubes. Il y a quelques années, des vidéos circulaient où on pouvait voir Rihanna danser sur "Djadja" et si Riri valide, elle a vraiment tout gagné !

Après la réédition de son album "NAKAMURA" sorti en octobre 2019, Aya a fait son retour en solo ce vendredi 17 juillet en dévoilant le titre "Jolie Nana". Un morceau très attendu et clippé en compagnie de l'humoriste Camille Lellouche. D'ailleurs, "Jolie Nana" rencontre déjà un fort succès et la chanteuse s'en est elle-même étonnée sur les réseaux sociaux en postant un screenshot de son écran sur Apple Music où on peut voir que son single est déjà premier du classement en moins de 24 heures.