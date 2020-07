Maes, Lartiste, Bramsito : les sorties de la semaine

Toutes les sorties de la semaine sont ici !

La moitié du mois de juillet s'est écoulée, l'été a définitivement commencé ! Alors que beaucoup de morceaux sortent ce vendredi 17 juillet, les projets se font un peu moins nombreux. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas être déçus. Rap français, rap US et même un peu de R&B, c'est une journée complète !

Maes

L'album "Les Derniers Salopards" sorti en janvier 2020 vient d'obtenir sa réédition avec 3 morceaux inédits : "Menotté", "Propriétaire" dédié à sa fille et "NebNedal". Maes l'avait annoncé cette semaine sur son compte Instagram pour "vous remercier du double platine de l'album".

Lartiste

"Comme Avant", le nouvel album de Lartiste est disponible ! Sa cover est une photo de lui et sa mère au Maroc pendant l'enfance afin de se rappeler du chemin parcouru par l'interprète de "Vaï et Reviens". Dans ce projet, on retrouve Caroliina, la douce Sheyrine de Bondy, Bamby, Lyna Mahyem ou encore MIZI.

Bramsito

La signature de 7Corp dévoile l'album "Losa". Bramsito balance 16 titres dont des collaborations avec Leto, Timal, Naza et Naps. On y retrouve aussi les fameux extraits "Habiba", "Criminel" avec Niska et "Medusa".

Jhené Aiko

La princesse du R&B sort la réédition de "Chilombo", son album datant de mars 2020. Elle y ajoute 9 morceaux et invite Kehlani, Snoop Dogg, Chris Brown et Wiz Khalifa.



KYLE

"See You When I am Famous!!!!!!!!!!!!" est l'album de Kyle, signé chez Atlantic Records. Pour la cover, le rappeur utilise sa photo de Year Book au lycée, de quoi appuyer le titre de son projet. Il balance 12 titres dont des collaborations avec Tyga, Bryson Tiller, Rich The Kid, Trippie Redd ou encore Raphael Saadiq.

Tsew The Kid

Après son album "Diavolana" sorti en mars 2020, le rappeur revient avec un EP original intitulé "LOFI". Ici, il dévoile 4 morceaux et 4 instrumentales, histoire de vous laisser poser dessus ou bien d'en faire ce qu'il vous plaît.

USKY

Le rappeur dévoile la "TRILOGY" donc 3 morceaux : "Kill Bill", "Ego" et "Maria". C'est une année où il s'est montré actif étant donné que le projet "Porte dorée : saison 3" est sorti il y a cinq mois.

Joey Bada$$

Petit projet de 3 morceaux intitulé "The Light Pack" pour Joey Bada$$. On y trouve "The Light", "Shine" et "No Explanation" avec Pusha-T. Son pack de lumière se fait ressentir à travers le champs lexical utilisé, histoire d'apporter plus de clarté dans votre journée.

Retro X

Le prince de l'emodrill vient de balancer son projet "Le Ciel". Un album ambitieux et avec des prod lourdes, en espérant qu'il atteindra le sommet grâce à ça.

Bayssou

Le rappeur de Marseille balance sa mixtape "Caméléon", porté par le morceau "Bendo" ! Signé chez 13ème Art, comme Naps, le futur de Bayssou s'annonce prometteur.