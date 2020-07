Kaaris : "Goulag" est le meilleur démarrage de sa carrière

Avec "Goulag", Kaaris réalise le meilleur démarrage de sa carrière !

Le morceau "Goulag" rentre dans l'histoire de la carrière de Kaaris ! En effet, le titre du rappeur de Sevran vient de se positionner comme le meilleur démarrage de sa carrière avec 2,8 millions de streams en une semaine. Très fière de ce démarrage, Kaaris a partagé la nouvelle dans sa story Instagram.

Alors qu'il exposait déjà le score sur Youtube en atteignant le million de vues en 24 heures, le clip flirte maintenant avec les 8 millions de vues. Et pour cause, "Goulag" a vraiment mis tout le monde d'accord ! Sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de stream, le morceau de Kaaris a reçu un très bel accueil. Tandis que tout le monde balance des memes sur Kaaris sur Twitter depuis 2 jours car il a "apporté la lumière sur Sevran" selon les internautes, les chiffres continuent de grimper.

D'ailleurs, le retour de K Double A était très attendu. Après "Or Noir Part 3" en 2019, le rappeur travaille sur son nouvel album "Château Noir" pour l'année 2020. Le morceau "Goulag" en est le premier extrait et si tous les morceaux ressemblent à ça, aucun doute que le succès continuera.

Dans le refrain de "Goulag", Kaaris en profite pour remettre les choses au clair : "Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde". Et cette phrase nous rappelle l'histoire du projet spécial rap français de Sevran par DA Uzi dans lequel Kaaris n'apparaissait pas.

Pour le moment, pas de date de sortie pour "Château Noir", mais on vous tient au courant !