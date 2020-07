Booba sort le morceau "Dolce Vita"

Booba a balancé le morceau "Dolce Vita" cette nuit !

Ce lundi 13 juillet, Booba a annoncé vers 22 heures qu'il sortait un nouveau titre intitulé "Dolce Vita" à minuit. L'annonce était accompagnée de la cover du morceau, une photo en noir et blanc de George Floyd, une des figures de la lutte contre les violences policières ces dernières semaines. C'est d'ailleurs une cause sur laquelle B2o a largement communiqué sur ses réseaux sociaux.



Toutes ces informations ont fait spéculé les fans pendant 2 heures pour finalement découvrir le morceau à minuit. Même si cette chanson a un arrière-goût de zumba, Booba n'en oublie pas de rendre hommage à George Floyd à sa façon avec le refrain suivant : "Le genou sur la ge-gor, j'avais pas les mots. Pourquoi tu hausses le ton ? T'as dû oublier à qui tu parlais. Un n**** de plus et un n**** de trop."

Le Duc en profite aussi pour faire une autre référence à l'actualité en parlant de l'épidémie lorsqu'il lâche : "Covid-19 est arrivé, j'n'ai plus que ma feuille et mon crayon. Je n'vois pas le bout du tunnel, j'en aperçois quelques rayons". Sous-entendu qu'il a dû charbonner en studio durant le confinement et qu'il en a probablement profité pour préparer son album. D'ailleurs, Booba avait encouragé tout le monde à rester chez soi pendant cette période difficile avec son émission "Corona Time" sur les réseaux sociaux.



"Dolce Vita" arrive après "Jauné" en featuring avec Zed, dont le clip est disponible, et "Cavaliero", son dernier titre solo sorti en mars 2020.