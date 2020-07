Pop Smoke : le making-of de son album

Le making-of de l'album de Pop Smoke est disponible !

Le média américain Complex a publié un gros dossier sur le making-of de l'album de Pop Smoke, intitulé "Shoot for the Stars Aim for the Moon" et sorti le vendredi 3 juillet. .

Dans ce document fait en cinq parties et totalement en anglais, toutes les personnes ayant collaboré pour le l'album posthume de Pop y ajoute une part de témoignage et des mots qui définissaient le rappeur. Pour Tyga, "Sa musique va vivre pour toujours", tandis que Pusha-T confie : "C'est si triste de devoir parler de lui au passé, on avait tellement à offrir. Pensez à qui on a perdu. Quand vous écoutez cet album, pensez qu'il y en avait cinq ou sept comme celui-ci qui arrivaient. Vous auriez pu le voir grandir en tant qu'artiste. Cet album est tellement incroyable, c'est triste de penser à tout ce qu'il avait encore à offrir." La peine d'avoir perdu le rappeur de New York si jeune et dans des conditions si tragiques les a tous marquées et ils partagent dans ce document les souvenirs et anecdotes dont ils se rappellent.

Un des témoignages les plus complets de ce making-of reste celui de Steven Viktor, son manager. Il explique d'ailleurs que la raison pour laquelle Pop Smoke était à Los Angeles au moment de sa mort est qu'il enregistrait et finalisait son album. Il est décédé un des derniers jours d'enregistrement et depuis cette disparition, son unique but, ainsi qu'à la famille du défunt, était de continuer et finir le travail de Pop selon ses volontés. Le manager qualifie le projet comme "un classique" et ajoute qu'il a été enregistré un peu partout dans le monde : Londres, les Bahamas, Paris, New York et Los Angeles. Steven Viktor met également un point sur l'aide qu'il a reçu de la part de 50 Cent qui a co-produit l'album.

Le jour de sa sortie, l'album de Pop Smoke a cumulé 41 millions de streams sur Spotify et il s'est vendu à presque 9000 exemplaires en France (source SNEP).

Si vous voulez voir le making-of de "Shoot for the Stars Aim for the Moon", il faut cliquer ici.