Juice WRLD : la sortie de son album fait planter Spotify

La sortie de l'album de Juice WRLD a fait planter Spotify ce vendredi 10 juillet !

L'album posthume tant attendu de Juice WRLD, intitulé "Legends Never Die", est sorti ce vendredi 10 juillet. En parlant de "Legends", il semblerait bien que ce projet ait complètement fait planter les plateformes de streaming et qu'il porterait alors bien son titre.



En effet, l'engouement autour de cet album était tel à sa sortie qu'il a été victime de son succès. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'abonnées ont commencé à signaler des problèmes avec Spotify et Apple Music. Pour certains, le profil de Juice Wrld ne chargeait pas, tandis que pour d'autres, l'application était tout simplement impossible à ouvrir. D'ailleurs, les comptes Twitter de Spotify Status et Spotify France ont vite communiqué sur le souci : "Nos équipes travaillent actuellement sur le bug. Nous vous tenons au courant." Ce n'est qu'un peu avant 16 heures, soit presque 2 heures plus tard, que la plateforme était de nouveau accessible sans bug, "Vous pouvez streamer de nouveau. Merci pour votre patience."

On peut dire que les fans de Juice Wrld ont complètement fait crasher le système. Mais ce problème technique n'a pas empêché "Legends Never Die" de cumuler 209 millions de streams sur Spotify en une seule journée. On se rappelle déjà des 41 millions de streams pour l'album posthume de Pop Smoke la semaine dernière, mais hier Juice a carrément mis Spotify à genoux.

Dans le projet, on retrouve 21 morceaux et des passages émouvants, de l'intro à l'outro, des discours motivants que Juice Wrld a dit en live sont introduits.