LOSSA2SQUA, le duo rap se confiant dans une interview exclusive

Découvrez l'interview exclusive de Lossa2squa pour Générations !

Danso Lo et Loxi, les deux membres de Lossa2squa, nous ont rencontrés lors d'une interview exclusive. Ensemble nous avons parlé de leur rapport à la musique, leurs derniers projets, des mangas mais aussi des filles !

- Hello Danso Lo et Loxi, c’est quoi l’histoire des Lossa2squa ? Comment vous êtes vous rencontrés ?

Salut l’équipe ! Alors l’histoire de Lossa2squa s'est construite par le biais d’une connaissance commune. On faisait du son chacun de notre côté, aujourd'hui nous sommes devenus des frères !

- Vous semblez hyper complémentaires, quelle est votre dynamique de travail ?

C’est vrai, on est très complémentaires. La plupart du temps, on écrit et on écoute les prods ensemble, on s'aide aussi au studio. On a les mêmes goûts musicaux donc le travail se fait assez facilement.

- Vous avez récemment sorti le clip "En Perte" qui introduit votre nouveau projet "Dans ma Debiel 2". Dedans, on vous ressent plus matures, autant musicalement que dans la thématique abordée. Quel message souhaitiez-vous faire passer ?



Le message c’est celui qu’on répète dans tout le son : on a perdu des gens mais il faut continuer d’avancer pour nous et pour ceux qui sont toujours là.

- Avec "Hinata", vous avez offert un clip avec un visuel à contrepied des sons love habituels, pourtant vous parlez beaucoup d’amour ! Est-ce que c’est une façon de dire à votre public que vous restez les mêmes tout en explorant d’autres aspects de votre identité musicale ?

Oui un peu, plus exactement on voulait montrer un univers visuel différent de notre créneau habituel. Ça fait partie d’une sorte d’évolution, et on a voulu passer par un clip pour marquer la césure.

- Quelles sont vos influences, qu’est-ce qui vous inspire ?



On écoute un peu de tout : rap UK, rap US, variété française pop etc. On n'a pas d’influence précise mais un mélange de tout, on s’inspire de tout ce qu’on entend et qui nous fait kiffer !



- Si vous deviez définir "Dans ma Debiel 2" en un mot, lequel ce serait ?



Renouveau.



- Il y a pas mal de références aux mangas dans vos titres, ils occupent une place importante dans votre vie ?

Une place super importante ! Des fois ça nous motive, d’où certaines punchlines du style "déterminé comme Eren" ou "Comme Ban et Meliodas des fois on se brutalisait". Dans tous nos sons, tu peux trouver au moins une référence à un manga.



- Vous avez un public très féminin, ça se passe comment dans vos DM ? Vous devez être sollicités.

Ahah, tu connais ça bouge pas ! On n'est pas dans ça nous, on n'est pas mêlés.

Propos recueillis par Clémence COMBIER.