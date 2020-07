Niro a sorti un album surprise !

Niro a sorti "Sale Môme", un album surprise !

Niro a surpris tout le monde cette nuit en balançant un album surprise ! Il avait promis une grosse annonce à ses fans ce mercredi 8 juillet à minuit et leur fait cadeau d'un projet entier.



L'album, intitulé "Sale Môme", est sorti à minuit sur toutes les plateformes de streaming et le jour des 33 ans du rappeur. En conséquence, la cover du projet est une photo de Niro enfant, histoire de lui donner encore plus de sens. On retrouve 20 morceaux dont un featuring avec Gims et un autre avec Nino B, son protégé.

De plus, il en profite pour faire une deuxième annonce en dévoilant la date de son concert au Zenith de Paris le 27 Mars 2021. Toutes ces bonnes nouvelles ont mis Twitter en feu et Niro a fini en tendance, il écrit en story : "J'ai toujours taffé plus pour avoir moins. mais le respect tu le gagnes pas en criant à l'injustice...SALE MÔME EST DANS LES BACS...Longue vie aux gens bien".



Seulement 6 six mois après la sortie de "Stupéfiant", le rappeur est donc de retour pour le plaisir de ses fans. Vous pouvez écouter le projet ci-dessous :

Niro fait aussi la promo de Bracash, un rappeur qu'il a créé de A à Z et qu'il veut placer en numéro 1 des ventes. Le personnage est un homme ganté et casqué qui ne parle pas, mais qui apparaîtra seulement dans les clips. Le projet de celui-ci sortira le 9 juillet, il s'intitule "357" et il comprend des collaborations avec Nino B, Sam's, Gradur, Naza, Demi Portion, Maes, Koro et ISK. Niro vous le demande alors : qui fera le plus de ventes entre lui et Bracash ?