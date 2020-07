NVLG VOL.3 balance sa réédition avec deux morceaux exclusifs !

Découvrez les deux nouveaux morceaux de NVLG VOL.3 !

NVLG, la sélection musicale urbaine des talents de demain, réeditionne le troisième volume de son EP avec deux titres inédits ! C'est Funky Drü et Fiji God qui rejoignent le casting des talents raps francophones sélectionnés par Omax6mum. Aux côtés de Frenetik, Le Sid, Rounhaa, Yonn et A$tro Boi, les deux artistes proposent un titre exclusif à l'occasion de cette réédition. Avec "Zoro" de Funky Drü et "Tik Tak" de Fiji God, les artistes succèdent aux clips "Minuit 16" d'A$tro Boi et "Twitter" de Rounhaa qui ont introduit le projet en beauté.

Fiji God propose un morceau au débit hachuré avec "Tik Tak", un titre qui évoque le temps qui passe et reprend l'expression bien connue des rappeurs "Le temps c'est de l'argent". Tandis que Funky Drü partage un morceau beaucoup plus planant avec "Zoro", avec un visuel de clip aussi travaillé que leur flow. NVLG confronte deux artistes aux univers complètement différents et pourtant, si similaires de par l'aspect avant-gardiste de leur musique.

Avec plus de 2 millions de streams et chaque année, un casting dont on ne présente plus les noms : Lord Esperanza, Tortoz, P-dro, Lpee, Josué, thaHomey, Les Tontons Flingueurs, Le Huss, Greengo ou encore CHATNOIR, NVLG VOL.3 compte bien secouer le rap FR.

La réédition de NVLG VOL.3 est à streamer urgemment, ici et les clips "Zoro" de Funky Drü et "Tik Tak" de Fiji God sont disponibles sur Générations !