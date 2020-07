SYEN, de la Mannschaft, balance son premier projet solo "L'Histoire se répète"

Découvrez les clips du nouveau projet de Syen, "L'Histoire se répète"

Vous le connaissez sûrement déjà mais Syen, le rappeur du Sud de Paris, débarque en solo. C'est aux côtés du collectif rap La Mannschaft que le jeune artiste débute dans la musique. De nombreux freestyles et 3 projets communs plus tard, Syen décide finalement de se lancer dans une aventure plus personnelle. Il dévoile aujourd'hui son 1er album solo, intitulé "L'Histoire se répète", Syen livre ainsi 3 clips extraits de son futur projet. Dans chacun d'entre eux, on remarque une belle évolution de l'artiste, qui sait désormais autant manier le rap cru que la mélodie. "L'Histoire se répète" est à découvrir, ici.

À l'occasion de la sortie de son projet "L'Histoire se répète", Syen dévoile le clip très funk "Allo docteur". Un feel good clip au second degré parfaitement dosé sur des sonorités ambitieuses, qui sentent bon l'été ! Clip disponible, ici.

Avec "Rien d'Important", Syen vous fait visiter la Mongolie, le temps d'un clip aussi planant que son flow. Sur une mélodie teintée de mélancolie, le rappeur évoque les valeurs, la famille et les différences qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. "Rien d'Important" est disponible ici.

Dans "Perdu", le rappeur évoque son adolescence, ses difficultés et ses déboiresdurant celle-ci. Toujours bercé par une certaine mélancolie, Syen propose cependant un morceau plus rythmé et plus kické. "Perdu" est disponible ici.

Avec "Sans Foi Ni Loi", Syen propose un véritable virage musical ! Sur des sonorités funks, Syen découpe la prod et l'allie à un visuel hyper esthétique, entre psychédélisme et second degré. Syen n'hésite pas à dire ce qu'il pense avec "Sans Foi Ni Loi" et dénonce les agissements douteux de certains hommes politiques. "Sans Foi Ni Loi" est disponible ici.