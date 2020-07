JOE LUCAZZ, le pionnier du rap, frappe fort avec "Krakn'Joe Pt.1"

Découvrez le nouveau projet "Krakn'Joe Pt1" de Joe Lucazz !

"Une carrière étrange comme le daron de Dewey", c'est ainsi que Joe Lucazz définit son parcours. Présent sur la scène rap francophone depuis maintenant une quinzaine d'années, Joe fait son grand retour avec un nouveau projet de 6 titres intitulé "Krakn'Joe Pt.1". Si vous ne le connaissez pas encore, Joe Lucazz c'est : 7 albums solos, plusieurs mixtapes ainsi que 5 projets collaboratifs. Une discographie qui s'avère donc plus que complète pour ce pionnier du rap qui a collaboré avec de grands noms de la musique tels que les X-Men. Joe Lucazz c'est également un passage dans le label "Neochrome" qui compte des artistes comme Sinik, Seth Gueko ou Alkpote. Depuis l'artiste s'est émancipé du label pour travailler en totale indé et s'offrir la liberté musicale dont il avait besoin.

En 2020, Joe sort son projet "Krakn'Joe Pt.1". Un projet aux sonorités old school mais jamais démodées, qui parlera aux adeptes de lyrics techniques et de productions qualitatives. Il marque son retour au fer rouge avec 6 titres dans lesquels il ne mâche pas ses mots et par un flow qui n'a pas pris une ride. Autours de thèmes contemporains comme dans le morceau "Sous l'Oeil des Drones" qui parle de surveillance et de contrôle, Joe découpe la prod. "Krakn'Joe Pt.1" saura parler à ceux qui disent que "le rap c'était mieux avant" et séduire les auditeurs en quête d'authenticité. Joe Lucazz propose avec cette première partie, un rap sans compromis dont on attend déjà le second volume.

Le projet "Krakn'Joe Pt.1" de Joe Lucazz est à écouter, ici.