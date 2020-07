Juice WRLD : la date de sortie de son album posthume révélée

Juice WRLD, on connait enfin la date de sortie de son album posthume...

Le premier album posthume de Juice Wrld, décédé en décembre 2019, est enfin programmé. En effet, le projet intitulé "Legends Never Die" sortira ce vendredi 10 juillet.

L'annonce a été faite sur son compte Intagram, alimenté par ses proches, avec une vidéo dans laquelle on peut voir le rappeur faisant un freestyle face caméra et énonçant les paroles suivantes : "Il faut que tu te l'avoues à toi-même, tu as besoin d'aide, je dois admettre que je suis accro aux drogues, j'ai l'impression que je ne peux pas être sauvé".



Des paroles qui ont tout leur sens, car Juice WRLD est décédé d'une overdose à l'aeroport de Chicago après avoir avalé plusieurs substances. D'ailleurs, il se confiait déjà sur ses addictions dans le premier extrait de son album, "Righteous", sorti en avril : "J'ai cinq ou six pilules dans ma main droite."

De plus, Carmella Wallace, sa mère, s'était aussi exprimée sur les addictions de son fils après sa mort : "Comme il le disait souvent dans sa musique ou bien à ses fans, Jarad souffrait d'une dépendance aux médicaments. Les addictions n'ont pas de limites et l'impact va au-delà de ce que la personne peut imaginer."

Enfin, dans un dernier post Instagram, la famille du rappeur a précisé le projet en partageant la cover et en écrivant : "Ce vendredi, nous honorerons la vie et l’art de Juice WRLD en sortant son album "Legends Never Die". Nous pensons que cette collection de 15 chansons représente au mieux la musique que Juice était en train de créer. L'album met en lumière les collaborateurs qui ont tant compté pour Juice et qui ont profondément influencé sa musique."