The Weeknd, Roddy Ricch, Eminem : la liste des albums les plus vendus au monde en 2020

Découvrez la liste des albums de Rap et R&B les plus vendus au monde durant le premier semestre de 2020 .

La liste des albums Rap et R&B les plus vendus du premier semestre de l'année 2020 est tombée, la voici :

En première position, on retrouve The Weeknd avec le projet "After Hours" sorti le 20 mars, en plein confinement mondial. Le nouveau style de l'artiste et le visuel de cet album a convaincu tout le monde. Avec son "Blinding Lights" pour la publicité Mercedes qui compte plus d'un milliard de stream sur Spotify, "In Your Eyes" qui a déjà eu un remix en compagnie de Doja Cat et les morceaux "Scared To Live" ou "Heartless, le projet du canadien est bourré de tubes.

La seconde place est occupé par Post Malone et son album "Hollywood's Bleeding". Dans le projet, on notait "Circles", "Wow." et même la collaboration avec Swae Lee intitulé "Sunflower", dans la bande originale de Spider Man.

La dernier place du podium est attribuée à Roddy Ricch et l'album "Please Excuse Me For Being Antisocial" qui a absolument crée la surprise avec le morceau "The Box". La nouvelle vedette sur rap US s'est très vite imposée dans les charts et le projet a été récompensé à la cérémonie des BET la semaine dernière avec le prix de l'album de l'année. On note aussi sa performance aux côtés de Dababy pour "Rockstar".

En quatrième position, il y a Eminem et "Music To Be Murdered By" avec le puissant morceau "Godzilla" en featuring avec Juice WRLD. Ce titre avait d'ailleurs donné naissance à un challenge sur les réseaux sociaux dont le but était de rapper aussi vite que Slim Shady.

Le cinquième album le plus vendu est "Eternal Atake" de Lil Uzi Vert, un projet attendu depuis de longs mois par ses fans. Son intro magique "Baby Pluto" annonçait déjà un beau succès, l'album a déjà une réédition.

Le sixième est Lil Baby avec "My Turn", un album porté par "Emotionally Scarred" et des featurings aux côtés de Young Thug, Lil Uzi Vert, Future, Gunna ou même Lil Wayne.

La septième place est occupée par le collectif Jackboys composé de Travis Scott, Sheck Wes, Don Toliver, Luxury Tax et DJ Chase B avec le projet intitulé "JACKBOYS", tout simplement. On y retrouvait Pop Smoke, Quavo, Offset, Young Thug, Lil Baby et la chanteuse ROSALÍA.