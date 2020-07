Meek Mill vole des lyrics : il risque 300 000 dollars d'amende

Accusé de voler des lyrics, ses accusateurs demandent à Meek Mill 300 000 dollars !

Alors qu'il y a quelques jours, on vous parlait de l'affaire Cardi B qui est accusée d'avoir plagié sur une autre rappeuse pour le morceau "Clout", aujourd'hui c'est au tour de Meek Mill de recevoir les même accusations.

D'après le média américain Bossip, la compagnie de production de musique Dream Rich Entertainment, basée à Philadelphie, l'accuse d'avoir volé les paroles des morceaux “Cold Hearted II” et “100 Summers” à leur "auteur-compositeur". Par conséquent, ils affirment détenir les droits d'auteurs des deux titres du projet "Championships" sorti en 2018. Ils ont alors attaqué en justice le label Atlantic Recors de Meek ainsi que Dream Chasers Records.

Le rappeur aurait "eu accès" à ces paroles durant l'année 2018 et les aurait volé afin de se les approprier, allant même jusqu'à répertorier The Weeknd et six autres artistes comme co-auteurs.

De plus, Dream Rich appuie le fait que Meek aurait ignoré les tentatives de prise de contact. Ils demandent au moins 75 000 dollars pour chaque infraction ce qui résulte à plus de 300 000 dollars en tout.

Considéré comme un très gros succès de la carrière de Meek Mill, l'album "Championships" s'était vendu à environ 229 000 exemplaires en première semaine et avait occupé la première place du Billboard 200 dès sa sortie. Il comprenait des featurings avec JAY-Z, Rick Ross, Future, Young Thug, 21 Savage, Kodak Black et même Drake, mettant derrière eux leur clash avec le morceau "Going Bad".