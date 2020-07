Gucci Mane : il s'excuse et reste avec son label

Gucci Mane et son label...une histoire sans fin !

On dirait bien que Gucci Mane ne quittera finalement pas son label si on s'en tient à ses dires, il revient de nouveau sur sa décision et continue avec Atlantic Records.

C'est bien sûr via son compte Twitter que le rappeur de "Both Sides" a annoncé qu'il restait auprès de son label et il s'est même excusé des propos qu'il a tenu à leur égard : "Je ne me lance pas en indépendant mais je respecte ceux qui le font, je m'excuse pour mon langage, je ferai mieux à l'avenir". Ce mea culpa fait suite au mois dernier lorsqu'il qualifiait son label de "raciste" et qu'il souhaitait les quitter à partir du 3 juillet.

Et rappelez-vous, ce n'est pas la première fois que Gucci Mane déclare qu'il quitte Atlantic Records pour devenir indépendant et finalement changer d'avis. En effet, en 2017, il prévoyait de devenir "100% indépendant", mais ça, c'était avant de signer un nouveau contrat de 10 millions de dollars avec le label.

Sauf que, changement de programme, cette fois-ci, il reste aussi. Plus encore, le rappeur va sortir une compilation ce fameux 3 juillet intitulée "Gucci Mane Presents : So Icey Summer" et celle-ci sera apparemment accompagnée d'une annonce importante sur sa nouvelle situation.

Alors qu'on attend toujours sa collaboration avec la marque de luxe italienne Gucci, le rappeur d'Atlanta a remis le sujet au cœur du débat il y a quelques jours car il hésite encore à s'y associer. Affaire à suivre donc ! En attendant, l'homme aux plus de 70 projets balancera sa compilation vendredi.