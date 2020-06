Beyoncé : le film "Black is King" bientôt sur Disney Plus

Queen B s'offre un film pour illustrer le projet "The Lion King"

Grosse surprise de la part de la plateforme de streaming Disney Plus et Queen B, le film "Black Is King" sortira le 31 juillet prochain. Celle qui s'est vue décerner le "Humantarian Award" lors de la cérémonie des BET 2020, continue de s'engager pour rendre hommage à la culture africaine.

Le film s'inspire directement du projet "The Lion King : The Gift" sorti en juillet 2019, la bande originale de la nouvelle version du "Roi Lion" dans laquelle Beyoncé a prêté sa voix à Nala. Sur cet album, entièrement produit et dirigé par Queen B, beaucoup d'artistes ont fait leur apparition comme Childish Gambimo, Kendrick Lamar, Jay-Z, Pharrell. Mais plus important encore, Beyoncé avait aussi invité des artistes africains sur ce projet, par exemple Tiwa Savage, Wizkid, Mr Eazi, Yemi Alade ou encore Burna Boy.

La chanteuse et Disney définissent "Black is King" comme : "Le film est l'histore de plusieurs années pour informer et reconstruire le présent. Une réunion de cultures et de croyances générationnelles partagées. L'histoire de comment les personnes qui sont les plus brisées ont un don extraordinaire et un avenir prometteur." D'autre part, la compagnie Disney explique que Beyoncé va "adapter les leçons inculquées dans "Le Roi Lion" aux jeunes rois et reines de nos jours qui sont à la recherche de leur couronne. Ces leçons intemporelles sont révélées et répétées par les voix d'aujourd'hui (...) Le film met en lumière la beauté de la tradition et de l'excellence noire".

Une bande annonce d'une minute est sortie ce week-end sur le site officiel de Beyoncé, vous pouvez le regarder ci-dessous :