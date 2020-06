Gims sortira une mixtape 100% rap en octobre

Il est temps de kicker à nouveau pour Gims !

Alors qu’il s’est imposé dans le paysage musical en faisant évoluer son style, son nom de scène, sa musique et en agrandissant son public, Gims reste un rappeur de la Sexion D’assaut doté d’une plume.

Celui qui sait envoyer des punchlines très sombres comme "quand y'a l'anniversaire d'un gosse, en fait tu ne fais que fêter un pas de plus vers sa mort", sent le besoin de rapper comme au bon vieux temps. Gims annonce donc qu’il va revenir avec une mixtape 100% rap d'ici quelques mois. La date de la sortie de ce projet est prévue pour octobre, mais pour le moment il n’y a pas davantage d’informations.

Autant à l'aise aux côtés de Sting sur le morceau "Reste" qu'avec SCH pour "Baden Baden", dont le clip est sorti il y a une dizaine de jours, l'année 2020 sera celle du rap pour Gims.

Pour les fans de l'auteur de "Ceinture Noire", les bonnes nouvelles s'enchainent, d'autant plus que le retour de la Sexion d'Assaut semble se préciser. En effet, pendant le confinement durant un live Instagram avec Dadju, Gims a laissé entendre que le retour du groupe avec un album devenait concret en balançant : " Là on est dans les négo', de qui, où l'album va sortir, qui va le distribuer." Tandis que cette réunion attendue paraissait impossible, "Le Retour des Rois" pourrait faire mal et nous replonger dans l'époque de "L’école des points vitaux" et de "L'Apogée" au début des années 2010. Car, même s'ils brillent de leur côté depuis plusieurs années, ils restent ensemble un des groupes les plus emblématiques du rap français.