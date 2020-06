BET Awards 2020 : les meilleurs performances

De l'émotion, de l'engagement et surtout de la bonne musique.

Même si l'édition 2020 des BET Awards s'est déroulée virtuellement cette année, cela n'a pas empêché un grand spectacle. On a résumé ici les meilleures prestations des artistes nommés au palmarès.

Honneur au grand vainqueur, Roddy Ricch, nommé album de l'année avec "Please Excuse Me For Being Antisocial". Le rappeur a repris son titre "High Fashion" puis son tube "The Box".

Le sujet de la brutalité policière et du racisme systématique était dans tous les esprits. Il n'est donc pas surprenant de voir de nombreux interprètes saisir le moment avec des images émouvantes ou déchirantes et des messages puissants. Cela a notamment le cas de Public Enemy qui a ouvert la cérémonie avec leur hymne explosif "Fight The Power" revisité par Nas, Black Thought, Rapsody et Questlove notamment.

Artiste féminine de l'année, Megan Thee Stallion a livré une performance de choix avec les titres "Girls In The Hood" et "Savage" façon "Mad Max".

D Smoke et SiR se sont associés pour les morceaux "Let Go" et "Black Habits".

Moment très fort et très émouvant avec la performance de John Legend et son titre "Never Break".

Après leur incroyable clip avec les zombies, DaBaby et Roddy Ricch ont donné la version BLM de leur tube "Rockstar". Une prestation majeure.

Anderson. Paak plutôt que de verser dans la facilité a joué son dernier single "Lockdown" en compagnie de Jay Rock.

Lil Wayne, lui, a tenu un rendre un hommage tout particulier à Kobe Bryant.

Alicia Keys a procuré une forte émotion avec son dernier titre "Perfect Way To Die".

L'association Summer Walker et Usher a donné le frisson avec les morceaux "Session 32" and "Come Thru".

Chloe x Halle ont livré une prestation impressionnante avec "Forgive me" et "Do It".

Jennifer Hudson a livré une version pleine d'émotion de "Young, Gifted & Black" de Nina Simone.

Si vous ne savez pas quoi écouter aujourd'hui, on vous conseille ces performances.