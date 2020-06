Nessbeal bientôt de retour ?

Jul a remis NE2S en première ligne.

Remis en lumière par son feat, "Ne rentrez pas dans ma tête" avec Jul sur l'album événement, "La Machine", Nessbeal a montré qu'il était toujours aussi fort que lors de sa mise en retrait volontaire du rap game et qu'il n'avait absolument rien perdu de son talent. De quoi l'encourager à revenir pour de bon ? On l'espère en tout cas !

C'est Driver, dans son émission "La récré" qui a fait cette révélation. Il a dit : "Il paraît que Nessbeal serait sur le retour [...] Déjà Jul, mais un album carrément." On n'attend plus que la confirmation du "Roi sans couronne" mais vu la qualité de son couplet sur le feat avec Jul, on se dit que le "poête analphabète" n'a absolument rien perdu de sa qualité d'écriture.

Nessbeal est un écorché vif. En 2011, les mauvais chiffres de la première semaine de son quatrième album, "NE2S" le pousse à annoncer sa retraite dans un mouvement de colère, sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Au départ, on a cru qu'il était fâché et que ça passerait, mais il a tenu bon, ne participant qu'à quelques titres ici et là comme en 2015 avec son camarade des Dicidens, Zesau et le titre "Gosse du monde" et son rôle en 2019 dans le film "Paradise Beach" aux côtés de Dosseh, Seth Gueko et Kool Shen notamment. Peut-être ces derniers l'ont-ils "engrainé" le temps du tournage ? Toujours est-il qu'on espère vraiment que le rappeur des Hautes-Noues va signer son retour. On sait aussi qu'un album avec DJ Beleck a plus ou moins été sur le point de sortir durant sa période d'absence sans qu'on n'en entende jamais aucun des titres.

Finalement, le salut est venu de Jul dans une connexion totalement improbable au départ mais qui, grâce à la puissance populaire de Jul a remis Nessbeal dans l'actualité. Certains l'ont même découvert à cette occasion, il est temps de leur en donner plus. Une note sur son compte Instagram nous donne de l'espoir, on attend maintenant de le réentendre sur un projet, un titre ou un feat. Tout ce qu'il veut, on est prêt ! Ça bouge pas !