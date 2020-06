Lil Baby : vous n'avez pas les moyens de vous offrir un feat...

Lil Baby est très très chaud en ce moment. La conséquence immédiate est qu'il est très demandé pour des featurings. Alors, le rappeur d'Atlanta a fixé lui-même le tarif qu'il demande pour un feat. Et il est exorbitant. En effet, Lil Baby demande pas moins de 100 000 dollars pour participer à un morceau.

At this point it’s safe to say I want 100k for a feature ???? — Lil Baby (@lilbaby4PF) June 26, 2020

"A ce stade, on peut dire sans se tromper que je veux 100 000 dollars pour un featuring" a expliqué le rappeur dans un tweet. Si on se souvient de ses précédentes déclarations à ce sujet, on peut dire sans se tromper qu'il a très bien compris que sa compagnie était recherchée, et pas seulement parce qu'il est sympa. Aussi parce que l'avoir sur un morceau est souvent synonyme de réussite et de succès. L'artiste de 25 ans a déjà parlé d'une somme de 200 000 dollars pour un couplet de sa part alors que fin 2019, il ne demandait qu'une somme comprise entre 75 000 et 100 000 dollars pour un concert en entier ! Sa cote a explosé, ses prix aussi, c'est la loi de l'offre et de la demande...

Et quand on voit le nombre de feats qui sortent en ce moment avec Lil Baby, on peut raisonnablement penser que son banquier se frotte les mains ! A son crédit, un énorme succès avec son album "My Turn" puis sa version Deluxe vendu à plus d'un millions d'exemplaires et un titre qui cartonne en ce moment aux Etats-Unis, "The Bigger Picture" critiquant de façon virulente la situation dans son pays et les violences policières.

Tout ce qu'il touche en ce moment se transforme en or, pas de raison que cela ne se transforme pas non plus en billets verts...