6LACK, DJ Weedim, August Alsina : les sorties de la semaine

IDK – "IDK & FRIENDS 2"

IDK a recruté Denzel Curry, Juicy J, A$AP Ferg, Wale, Maxo Kream et d'autres pour nous proposer une version deux de son projet "IDK & Friends" qui servira également de bande-son au documentaire de Kevin Durant, "Basketball County".

CEELO GREEN – "CEELO GREEN IS THOMAS CALLAWAY"

CeeLo Green reprend sa carrière solo avec "CeeLo Green Is Thomas Callaway", un album de 12 titres produit par Dan Auerbach des Black Keys. Le projet du membre de Goodie Mob est son premier LP studio depuis "Heart Blanche" en 2015.

LIL DURK – "JUST CAUSE Y'ALL WAITED 2 (DELUXE)"

Lil Durk se plie à la mode des éditions Deluxe en ajoutant sept titre à son album "Just Cause Y'All Waited 2" sorti initialement en mai.

AUGUST ALSINA - "THE PRODUCT III : STATEOGERMGENCY"

Ce projet du chanteur de la Nouvelle-Orléans est un album de 27 titres avec des featurings de Yo Gotti, Tink, Lil Wayne, Juicy J notamment. En plus du nouvel album, le crooner de NOLA propose également à ses fans un documentaire en cinq parties intitulé "StateofEmergency, The Rise of August Alsina", retraçant sa vie et les moments qui l'ont obligé à faire une pause dans la musique.

88GLAM – "NEW MANIA"

Le duo canadien a sorti son projet "New Mania" en indépendant ce qui laisse à penser qu'il y a un problème avec le label de The Weeknd, XO Records.

DJ WEEDIM - "BOULANGERIE FRANCAISE 4"

Quatrième volume de la série de DJ Weedim avec encore du beau monde sur le tracklisting puisqu'on y retrouve Tovaritch, Alkpote, le roi Heenock, San-Nom, Captain Roshi, Jason Voriz, Seth Gueko et bien d'autres artistes pour cette fournée si spéciale.

TOVARITCH - "BRATVA"

Né en Russie, il a grandi dans le 9.3. et ce premier projet confirme la montée en puissance de son rap hardcore. A écouter en faisant du sport !