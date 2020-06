Un Verzuz entre Fabolous et Jadakiss ?

Après avoir mis la soul et le R&B à l'honneur avec le Verzuz entre Alicia Keys et John Legend, les deux créateurs du format, Timbaland et Swizz Beatz, envisagement maintenant un duel entre deux légendes du rap new-yorkais, Jadakiss et Fabolous ! Les deux MC ont invité à monter sur le ring le 29 juin prochain !

Retour au rap pur et dur donc pour le format Verzuz après une chaude incursion dans le reggae/dancehall avec l'événement qui a opposé Bounty Killer et Beenie Man ou le R&B avec Alicia Keys et John Legend. Les derniers rappeurs qui se sont confrontés, c'étaient déjà Ludacris et Nelly au mois de mai. Cette rencontre sera historique car les deux MC se connaissent très bien puisqu'ils ont déjà collaboré dans le passé et pas seulement sur quelques titres. Ils ont carrément sorti un album en commun, "Friday On Elm Street" en 2017 qui s'est classé à la 10e place du Billboard 200.

Rendez-vous incontournable du confinement pendant la pandémie de coronavirus, les Verzuz vont opposer cette fois deux légendes du rap de la grosse pomme. Pourtant, les deux artistes ne sont pas du borough. Fabolous et né et a grandi à Brooklyn tandis que Jadakiss est originaire de Yonkers, tout comme ses camarades de The Lox, Sheek Louch et Styles P.

Une confrontation de style qui devrait être très intéressante !