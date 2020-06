PNL tease une collaboration avec Netflix !

Que peut se cacher derrière cette incroyable collaboration ? On pense immédiatement aux "Etoiles vagabondes" de Nekfeu qui, après une sortie au cinéma, avait trouvé sa place sur Netflix. Un documentaire donc ? Sur la création du nouvel album du duo de l'Essonne ? Un bilan des dernières années écoulées et de leur incroyable succès ? Un film comme "Compton" qui racontait l'histoire de N.W.A ou "8 Mile" tiré de celle d'Eminem et qui lèverait le voile sur la vie des frères alors qu'ils ne donnent pas d'interviews et que l'on ne sait que peu de choses d'eux et de leur vie avant la musique ? Tout est possible et c'est peu dire que cette annonce a mis la Toile en PLS et que les internautes ont rivalisé d'imagination et d'humour pour exprimer leurs sentiments quant à cette exceptionnelle collaboration.

Les QLF en voyant la collaboration PNL X Netflix : pic.twitter.com/wTRGzZDiCt — meruemLhokage (@meruemLhokage1) June 24, 2020 Le film de PNL x NETFLIX il va arriver comme sa en top 1 Netflix pic.twitter.com/q9ASB2Pmju — Drox® #Uygurhlivesmatter (@DroxVrai) June 24, 2020 Toujours est-il qu'on reste sans réponse mais que malgré tout, en ne disant absolument rien, PNL a une nouvelle fois fait le buzz et casser Internet. Leur stratégie du silence est décidément payante...