Rihanna bat un record

Avec "Anti", son dernier album en date.

Le nouvel album de Rihanna est une des Arlésiennes du rap américain. Elle ne communique pas dessus ou très peu et quand elle le fait, elle raconte tout et son contraire au grand dam de ses fans qui en ont marre d'attendre. Et pourtant, la chanteuse continue de truster les charts. Son album "Anti" qui est sorti le 28 janvier 2016 est toujours présents dans les classements des meilleures ventes, soit un total de 224 semaines de présence, et il est devenu l'album d'une artiste noire ayant la plus longue présence dans les classements selon Chart Data.