Verzuz : Alicia Keys et John Legend tout en douceur

Avec tout ce qui se passe un peu partout aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, on l'oublie un peu mais les Verzuz continuent. Hier avait lieu celui entre Alicia Keys et John Legend. Et franchement, le moment de douceur qu'ils ont offert à fait du bien à tout le monde.

Surtout que, plutôt que de "s'opposer" par écrans interposés, les deux artistes étaient dans la même pièce comme le Verzuz entre Beenie Man et Bounty Killer. Pas de problèmes techniques donc, mais une performance exceptionnelle pour fêter le Juneteenth, le 19 juin, qui commémore l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis, un symbole qui prend encore plus de poids aujourd'hui. Alors quoi de mieux qu'un peu de douceur dans ce monde de brutes ?

Cette battle visait aussi à redonner de la fierté à une communauté durement attaquée, d'offrir de la douceur et de la soul que les deux légendes du R&B ont été cherché dans leur vaste catalogue. Et il y avait un large choix car les deux artistes ont une carrière extrêmement riche, Alicia Keys ayant déjà remporté 15 Grammy Awards tandis que John Legend est l'un des 15 artistes de l'histoire à avoir remporté au moins un Emmy, Grammy, Oscar et Tony Award.

Et, juste avant cette "bataille", John Legend a également sorti son émouvant septième album, "Bigger Love" dont il a joué quelques morceaux. Alicia Keys a, quant à elle, sorti un titre sur le Juneteenth, partageant "Perfect Way To Die" dans lequel elle dit adieu aux fils et filles noirs qui ont été tués dans ce pays.

Dans cette période trouble, le Verzuz entre John Legend et Alicia Keys a posé un baume sur les blessures et pendant plus de deux heures, on a pu oublier la violence de ce monde. Chacun a joué ses plus grands succès ou son dernier single, ils étaient tous les deux assis devant un piano mais n'ont pas hésité à se lever pour danser et communier tout en continuant à chanter pour le plus grand bonheur des plus de 150 000 présentes durant la diffusion.