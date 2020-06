Sinik : un nouvel album à la rentrée

Loin de la retraite qu'il avait annoncé en 2016, Sinik est revenu dans le game et compte bien y rester. C'est tout le sens de son message posté sur Instagram il y a quelques jours sur lequel il annonce un nouvel album pour le mois d'octobre ou de novembre.

Chef d'entreprise accompli, c'est d'ailleurs pour mener à bien ses affaires qu'il s'était retiré du rap pendant un moment, Sinik possède notamment un salon de tatouage et un barber shop, il est revenu parce qu'on ne peut pas nier ce que l'on est, un rappeur. Et puis, à presque 40 ans, le MC des Ulis est lucide, il sait que sa grande période, quand il vendait des milliers d'albums est derrière lui et qu'il ne revivra certainement pas cet âge d'or. C'est pourquoi il s'adapte. Aujourd'hui, le rap est un plaisir, pas un métier. S'il le fait, c'est qu'il kiffe et non parce qu'il y est obligé ou tenu par contrat. C'est aussi parce que le public et les gens qu'ils rencontrent ne cessent de lui demander des nouveaux sons. Quelque part, il se sent "obligé" de les satisfaire mais gageons que c'est n'est pas un sacrifice mais plutôt un grand plaisir. Comme lorsqu'il avait effectué son retour avec "Drône", un EP entièrement digital réalisé parce que tout le monde l'attendait. Il a ensuite été suivi d'un album, "Invincible" en 2019. Celui qui arrive sera quand même son huitième et ce n'est pas rien !