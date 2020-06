Jul, Smokepurpp, PSO Thug : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques du vendredi 19 juin.

Depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, l'industrie musicale américaine, et particulièrement le rap, a mis quasiment tous ses projets en stand-by. Mais le 19 juin est une date très particulière dans l'histoire des Etats-Unis. En effet, le Juneteenth marque la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans le pays, un symbole qui prend encore plus de poids aujourd'hui, c'est pourquoi la journée est chargée en sorties de projets. Et comme en France, "La Machine" Jul tire tout le monde vers le haut, on assiste à une journée musicalement très dense.

TEYANA TAYLOR - "THE ALBUM"

Pas trop de recherche au niveau du titre mais est-ce vraiment important ? Surtout pour un projet aussi imposant de 20 titres qui contient des collaborations avec Lauryn Hill, Future, Missy Elliott, Quavo, Rick Ross, Erykah Badu, Big Sean.

WALE - "THE IMPERFECT STORM"

Wale est le spécialiste des sorties surprises, c'est encore une fois le cas avec cet EP guidé par les récents événements aux Etats-Unis. Six titres dans lequel le rappeur de DC donne son point de vue sur la lutte contre le racisme, les violences policières et l'injustice.

A BOOGIE WIT DA HOODIE - "ARTIST 2.0 DELUXE"

Quatre mois après la sortie initiale de cet album, A Boogie Wit Da Hoodie y ajoute neuf titres supplémentaires dont un feat avec Pop Smoke notamment mais aussi la présence de Young Thug, Roddy Rich ou encore Dababy.

SMOKEPURPP - "FLORIDA JIT"

Nouvel album pour Smokepurpp qui s'est fortement appuyé sur les productions de Ronny J. Il a aussi invité à ses côtés Denzel Curry, Lil Pump, Rick Ross, Jack Harlow et Young Ruddy.

JOHN LEGEND - "BIGGER LOVE"

Pour son premier album depuis 2016, John Legend a choisi de bien s'entourer avec la présence de Rapsody, Jhené Aiko et Gary Clark Jr. Un peu de douceur dans un monde en feu, ça fait aussi du bien.





TEE GRIZZLEY - "THE SMARTEST"

17 titres pour cette mixtape de Tee Grizzley, qui débarque un an après son projet "Scriptures" produit par Timbaland. Il s'entoure de Big Sean, Lil Baby, Lil Keed, Meek Mill et Queen Naija et propose un titre qui dénonce les violences policières, "Mr. Officier". Côté production, ça brille aussi avec DJ Mustard, Hit-Boy ou encore Scott Storch.

CURREN$Y & FUSE - "SPRING CLEAN"

Quatrième projet collaboratif de l'année 2020 pour l'innarêtable Curren$y dont la productivité est assez impressionnante. Cette fois, il s'associe au rappeur de 808 Mafia, Fuse.

SKYZOO - "MILESTONES"

Lui aussi est très productif puisqu'il a déjà sorti un EP en avril. Skyzoo revient avec un EP conceptuel sur la paternité, idéal en cette fête des pères.

PI'ERRE BOURNE - "THE LIFE OF PI'ERRE 4 DELUXE"

Pi'erre Bourne a sauté sur la tendance des versions Deluxe pour en livrer une d'un de ses anciens projets datant de 2019. Mais il y ajoute 15 titres soit un nouvel album, finalement.

BLACK EYED PEAS - "TRANSLATION"

Cet album mixe beaucoup d'influences différentes qui vont de la trap à la dance en passant par le reaggaeton. J Balvin, Tyga, French Montana, Shakira, Becky G les rejoignent sur ce projet éclectique.

42 DUGG - "YOUNG & TURNT VOL.2"

Alors que son projet était déjà riche en morceaux, 42 Dugg en a ajouté neuf nouveaux dont des titres avec Moneybagg Yo et DeJ Loaf.

JUL - "LA MACHINE"

C'est le jour J pour les fans de Jul. Son double album tant attendu, "La Machine" est enfin en bacs. 30 titres avec des participations exceptionnelles comme celle de Nessbeal, Doria, BigFlo et Oli ou Moubarak.

PSO THUG - "CODE 1.8.7 : INTRODUCTION"

Très très chauds en ce moment, Aéro et Leto de PSO Thug continuent d'alimenter le public en sortie de qualité. La preuve encore une fois avec cet EP de huit titres sur lequel on retrouve Mac Tyer, Alonzo, RK et Sadek. L'exemple même qu'on peut mener de front carrières solo et de groupe.

TIERS - "MAMADOU"

Anciennement Tiers-Monde, Tiers fait son retour avec un EP de huit titres qui portent son vrai prénom, "Mamadou" et qui est sorti mercredi 17 juin. Et puis, contrairement à l'usage, la surprise était totale puisqu'aucun titre n'a été dévoilé en amont et le projet ne contient aucun feat preuve que Tiers avait des choses à dire.

DIRTY SWIFT - "SFUMATO"

Le DJ français sort un EP de cinq titres avec le rappeur/chanteur Davassy qui mixe les influences et semble traverser les époques avec, à chaque fois, la même réussite.

SLIM LESSIO - "INSTABLE"

Très actif ces derniers temps, le rappeur belge a bien préparé la sortie de son premier projet "Instable" qui compte 15 morceaux et, chose rare, aucun featuring.