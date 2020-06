Pour Gambi, "La vie est belle"

Son premier album sortira le 10 juillet.

C'est la fin d'une longue attente pour les fans et une très bonne nouvelle. Gambi a enfin annoncé la sortie de son premier album solo, "La vie de rêve" pour le 10 juillet prochain. De quoi bien s'ambiancer durant l'été.

C'est via une vidéo postée sur son compte Instagram que le rappeur de Fontenay-sous-Bois (94) a annoncé la bonne nouvelle. Dans le mini-film qu'il a poste, on le voit dans un karting et dans un ascenseur, deux scènes qui rappellent ses deux clips les plus emblématiques "Hé ho" et "Dans l'espace", son feat avec Heuss L'Enfoiré.