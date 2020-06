PSO Thug encore et toujours sur le pont !

Un nouveau projet arrive vendredi 19 juin.

Leto et Aéro sont les boulimiques du rap game. Alors qu'ils viennent tous les deux de sortir des projets solos avec succès, ils n'en oublient pas leur groupe PSO Thug et annonce un nouvel opus pour ce vendredi 19 juin.

Souvent, quand on parle de Leto à Generations, on a tendance à dire qu'en ce moment, c'est le rappeur le plus chaud du game. Quand il n'est pas sur des titres solos, ils met le feu sur les morceaux des autres et fournit une grosse quantité de featurings. Aéro est plus discret mais tout aussi talentueux. Et les deux artistes savent bien que l'union fait la force alors, avant de se lancer sur quelque chose de plus gros, les voilà prêts à débarquer ce vendredi 19 juin avec un EP "Code 1.8.7 : Introduction", un prélude à album, certainement, prévu pour la fin de l'année 2020.

Sur cet EP, Aéro et Leto ont aussi décidé de se faire plaisir en invitant Sadek, RK, Mac Tyer et Alonzo. D'ailleurs, c'est le titre "Impliqués" avec RK qui accompagnera la sortie du projet ce vendredi.

Leto a sorti "Trapstar" volume 1 et 2 et prépare un album solo tandis qu'Aéro envoyait "Prologue". Mais les deux rappeurs du 17e arrondissement ont le vent en poupe et espère bien le pousser à leur avantage alors, comme on est plus fort à plusieurs que seuls, ils travaillent aussi à la confirmation de leur groupe. 2020 sera l'année de PSO Thug, n'ayez aucun doute là-dessus !