Marginal dit non dans "Free Nemesis 2.0"

Découvrez le nouveau clip "Je dis non" de Marginal !

Marginal fait partie de la nouvelle génération de rappeurs martiniquais. Influencé par un père qui écrivait des slams et des poèmes, il était destiné à l'écriture depuis son plus jeune âge. Inspiré par ses déceptions d'adolescent, l'artiste écrit ses premiers textes et sortira "Trahison", son tout premier titre aux sonorités dancehall. Depuis, l'écriture de Marginal s'est affinée, est devenue plus incisive, et l'artiste nous délivre aujourd'hui son projet "Free Nemesis 2.0".

Marginal propose un projet complet de 15 titres et donne le ton avec l'extrait "Je dis non", une belle façon de dire qu'une fois de plus, il ne fera pas comme tout le monde. "Free Nemesis 2.0" est un condensé de morceaux énergiques aux sonorités rap et dancehall. Avec aisance, Marginal nous plonge dans les atmosphères de son choix, aussi bien sombres que solaires.

Marginal introduit son nouveau projet "Free Nemesis 2.0" avec le clip "Je dis non". Un clip à la fois puissant et solaire dans lequel l'artiste martiniquais est bien entouré car selon lui "La roue tourne, les jaloux tombent. Les vrais font toujours les bons comptes". Des lyrics efficaces débités sur une prod planante, voilà la recette de Marginal. Entre scènes de drifts, vol cagoulé et looks toujours plus travaillés, le rappeur propose le combo parfait entre illicite et mélodie.

Le clip "Je dis non" de Marginal est à découvrir sur Générations et "Free Nemesis 2.0", le nouveau projet de l'artiste est à écouter, ici.