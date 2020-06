Fêtez la musique avec le Narvalo Show, votre marathon hip-hop préféré !

Swift Guad et Tonio vous invitent au Narvalo Show !

Covid oblige, cette année le Narvalo Show, le plus grand festival de rap indépendant, se déroulera en ligne. Organisé par Tonio et Swift Guad, le Narvalo Show sera diffusé en direct sur les pages Youtube et Instagram de Swift Guad, les 20 et 21 juin !

Au programme pour cette fête de la musique live, un véritable marathon hip-hop de près de 10 heures avec un casting d'exception, constitué de pas moins de 100 artistes. Vous pourrez ainsi retrouver : Swift Guad, Seth Gueko, 25G, Rocé, Kohndo, Sir Samuel, Kacem Wapalek, Jarod, Vin's, Deadi, L'uzine, Iron Sy, Alibi Montana, Test & Cyanure (ATK), Ulteam'Atom, Néfaste, Sera lui même, 31Di3z, Sheryo, Dandyguel, Limsa, L'affreux Jojo, May hi, Al'Tarba ou encore Nasme.

Entre concerts, DJ Sets et interviews, la crème de la musique indépendante se donne rendez-vous pour le plus grand plaisir de vos oreilles ! L’accueil des artistes se fera bien sûr dans le respect des règles de distanciations sociales et avec toutes les précautions essentielles.

En parallèle, une cagnotte "Narvaleetchi" a été mise en place afin de récolter des dons visant à financer le live dont une partie sera également reversée à l'association MFC 1871 dans le but d'acheter des denrées alimentaires pour les Rroms du Platz de Bobigny. Puisque la musique rassemble, utilisons la pour faire une bonne action !

Le tournage du live se déroulera dans un lieu pour le moment tenu secret et n'aurait pas été possible sans leurs partenaires : Larry et la chocolaterie, Street Shop, Buzzlab, Addictive music, Shoptonhiphop, Coco & Rico, Bearscrop, Guigui small et Fluokidz, Larry Deadstock, Seveneightprod, Visparis et les Recettes de Jeff.

Ne manquez pas l'évènement, toutes les informations se trouvent ici, et le Narvalo Show vous donne rendez-vous à partir de 18h le 20 juin sur Youtube, ici, et Instagram, ici. À très vite !