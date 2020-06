Déconfinement : Niska, Vald et Jeanjass au travail

Il y a du lourd en perspective.

Alors que le déconfinement s'accélère dans notre pays, le rap français reprend vie et beaucoup de rappeurs se sont remis au travail avec appétit et enthousiasme. Comme le reste de la société, les artistes peuvent peu à peu reprendre le cours de leurs carrières. Parmi les premiers à avoir communiqué sur leur avenir, Vald, Niska et Jeanjass.

Comme souvent, c'est sur les réseaux sociaux qu'on en apprend le plus sur le travail des uns et des autres. Niska par exemple a teasé son nouveau projet sur Instagram. Il a notamment parlé d'une combinaison avec Madrane et on l'a vu s'essayer à la drill dans un extrait vidéo.