BET Awards : Drake, Megan Thee Stallion et Roddy Rich dominent les nominations

La cérémonie aura bien lieu.

Rien n'arrête les BET Awards ! Pas même la pandémie de coronavirus. Hier, les nommés ont été annoncés et c'est Drake qui domine les nominations avec pas moins de six apparitions parmi lesquelles celle du meilleur artiste masculin ou celle de la vidéo de l'année. Juste derrière lui arrive Roddy Rich et Megan Thee Stallion avec 5 nominations chacun. La rappeuse de Houston est nommée pour le prix de la meilleure artiste féminine ou la meilleure collaboration pour le titre "Hot Girl Summer" avec Nicki Minaj et Ty Dolla Sign. L'auteur de l'excellent album "Please Excuse Me for Being Antisocial" est également nommé dans la catégorie meilleur artiste masculin de l'année, album de l'année et vidéo de l'année pour "The Box".

Malgré les contraintes sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, BET a d'ors et déjà annoncé que la cérémonie aurait lieu même si, évidemment, il y aurait des aménagements. La cérémonie sera diffusée le 28 juin à 20h sur les chaînes ViacomCBS, comme BET et BET Her, mais elle sera également retransmise sur CBS pour la première fois. Il faut dire qu'on fêtera le 40e anniversaire de la BET et le 20e anniversaire des BET Awards et que vu la situation actuelle aux Etats-Unis, elle aura certainement un impact symbolique et politique très important cette année.

Retrouvez la liste complète des nominations aux BET Awards 2020 ci-dessous :