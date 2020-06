Eminem livre sa liste des meilleurs rappeurs de l'histoire

Sans ordre particulier.

Récemment, Ludacris avait livré son top 5 des meilleurs rappeurs de l'histoire en prenant surtout en compte le flow et la manière de rapper des artistes pour établir son classement. Aujourd'hui, c'est Eminem qui se livre à cet exercice si particulier et les fans l'écoutent parce qu'en général, il fait partie de la liste. Cette fois, il a juste répondu à un message sur Twitter provenant du compte NoLifeShaq et le Detroiter a livré une liste comprenant Lil Wayne, 2Pac, Royce Da 5’9, Jay-Z, Redman, le rappeur de Naughty By Nature, Treach, Kool G Rap, The Notorious B.I.G. et KXNG Crooked.

Il a fallu environ deux heures pour que Slim Shady réponde à la question, le temps pour lui, certainement, de mettre de l'ordre dans ses idées avant d'envoyer sa liste, "sans ordre particulier" a-t-il précisé. "A vous de choisir."