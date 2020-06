Furax Barbarossa balance sa mixtape "À l'isolement"

Découvrez la nouvelle mixtape "À l'isolement" de Furax !

Furax Barbarossa, le rappeur Toulousain balance sa nouvelle mixtape intitulée "À l'Isolement". Lors du confinement, il a délivré une série de freestyles et les réunit aujourd'hui sur un même projet. Le rappeur incisif propose une recette efficace dans laquelle assonances et schémas de rimes complexes sont au rendez-vous. L'artiste nous montre qu'il n'a rien perdu de sa hargne, en témoigne le "Freestyle 10", extrait de sa mixtape. Furax prouve avec ce nouveau projet qu'il mêle flow old school et new school avec pointillisme, tout en faisant rimer productivité avec qualité. Sur cette mixtape figurent deux bonus, la participation du beatboxer Wawad du groupe Berywam ainsi qu'une instrumentale de Katrina Squad. "À l'Isolement" est un projet qui fera du bien aux oreilles les plus exigeantes. Les freestyles de la mixtape sont également disponible sur la page Instagram de Furax.

Furax Barbarossa, le lyriciste à la barbe rousse, n'a pas fini de nous surprendre. Furax écrit avec technicité et amour de la rime des textes portés par sa voix puissante et rocailleuse. Reconnu pour son talent par l'industrie musicale, il a collaboré avec SCH sur son album "JVLIVS", pour lequel il a été chargé d'écrire le fil rouge du projet sous forme de dialogues. Furax prépare actuellement un nouvel album dont le premier single est prévu courant juillet 2020.

En attendant, sa mixtape "À l'Isolement" est disponible sur les plateformes de streaming, ici et vous pouvez retrouver l'extrait "Freestyle 10" sur Générations !