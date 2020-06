LAF est en "Day Off"

Découvrez le nouveau morceau "Day Off" de LaF !

LaF est un groupe de rap alternatif Montréalais, composé de six membres, soit, une véritable fourmilière de créativité. Artistes 7ième Ciel, leurs influences musicales sont aussi diverses que les personnalités qui composent ce sextuor, aux confluents de plusieurs univers musicaux ils délivrent une musique hybride. C'est en 2018 que leur carrière débute réellement avec leur second EP "Jello", pour lequel ils se voient nominés aux Francouvertes, dont ils sortiront vainqueurs ! Le groupe sort ensuite l'EP "Hôtel Délices" qui cumule à présent +900 000 écoutes sur Spotify puis leur premier album "Citadelle", qui compte +1 million d'écoutes Spotify, deux projets faisant l'unanimité parmi la critique.

C'est en douceur que LaF viennent, pourtant, frapper fort avec leur nouveau titre "Day Off", extrait du futur EP du groupe. Avec ce morceau, LaF proposent un rap alternatif dont ils ont le secret, entre sonorités soul, jazz et pop et dépeignent un spleen printanier causé par l'isolement planétaire. Chacune des plumes acérées des membres du sextuor s'enchaînent avec fluidité sur une production épiphanique et colorée signée bnjmn.lloyd. "Day Off" de LaF est une véritable invitation à "chill", un condensé musical à la fois nostalgique et solaire qui donne envie de s'évader. LaF n'a pas finit de faire sensation et à tout pour que sa musique dépasse les frontières.

Le titre "Day Off" de LaF est disponible sur les plateformes de streaming, ici.