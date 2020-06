6ix9ine : "Trollz" sera bien un feat avec Nicki Minaj !

Tekashi confirme la rumeur.

D'un seul coup, 6ix9ine a confirmé toutes les rumeurs qui couraient autour de son nouveau titre qui sortira vendredi 12 juin. Le morceau plusieurs fois reporté s'appellera bien "Trollz" comme on s'en doutait depuis un moment et ce sera bien un featuring avec Nicki Minaj puisque des photos du tournages ont également été mises en ligne.

6ix9ine accélère la promo pour son prochain titre, "Trollz", le deuxième depuis sa sortie de prison après l'incroyable succès de "Gooba". Cette fois, il veut sans doute mettre toutes les chances de son côté lui qui a été tant en colère par son classement au Billboard Hot 100 où il n'était que troisième. Alors, il commence sa promo et fait fuiter les informations, ou plutôt devrait-on dire les révélations. D'un seul coup, il confirme à la fois le titre du morceau et le fait que c'est effectivement un feat avec Nicki Minaj qui était avec lui sur le tournage, donc il y a aussi un clip ! Il est clair qu'un tel teasing met bien dans l'ambiance et qu'on a envie d'en savoir un peu plus et surtout de l'écouter !