Drake : son producteur donne son top albums

Noah "40" Shebib est ensuite revenu sur son classement.

Cela fait des années que Noah "40" Shebib travaille avec Drake. Il oeuvre généralement en coulisses, loin des projecteurs, ce qui fait que le grand public le connaît peu. Mais lors d'un récent entretien avec Rolling Stone, il a été amené à classer, à contrecoeur, les albums de Drake par ordre de préférence. Sa liste est donc la suivante : "So Far Gone", "Take Care", "If You're Reading This It's Too Late", "Scorpion", "Nothing Was The Same", "Views", "Thank Me Later".

Voir cette publication sur Instagram #drakes right hand guy musically #ovo40 speaks more on his ranking of drakes albums from top to bottom. Basically he said he feels a different way at diff times ... essentially ain’t no list. Let’s create our own Une publication partagée par DJ Akademiks (@akademiks) le 9 Juin 2020 à 5 :40 PDT Plus tard, il est revenu sur ce classement en expliquant qu'il conduisait quand on lui a posé la question et que c'est un exercice qu'il déteste faire. "Certains jours, mon projet préféré est "Nothing Was The Same", mais c'est n'importe quoi ! J'ai différentes raisons pour lesquelles je suis attaché à des projets différents, comme tout le monde, et c'est compréhensible, mais cette liste n'est pas correcte. Je ne la supporte pas. C'est aussi pourquoi je ne donne pas de liste car j'ai une perspective différente à chaque fois." Dans la même interview pour Rolling Stone, il a par exemple raconté une anecdote à propos de "So far Gone", le premier projet de Drake qui a vraiment marché et qui explique pourquoi il y est tant attaché. Pendant l'année 2006, ils ont parcouru les Etats-Unis dans un bus touristique de 12 couchettes et enregistré les morceaux à chaque arrêt. "Personne ne savait qui j'étais, ni ce que je faisais, ni pourquoi j'étais là. Beaucoup de gens pensaient vraiment que j'étais l'assistant de Drake. J'étais aussi l'assistant de Drake. Je suis un individu assez altruiste, donc pour moi, il s’agissait de me mettre au service d'un objectif plus grand, celui de faire de Drake une superstar et de faire de la musique." Et ça a marché puisque ce disque a permis à Drake de réellement percer et d'entamer son parcours vers la gloire.