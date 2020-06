Diam's revient sur son départ du rap !

Dans une story sur Instagram.

On n'entend pas souvent Diam's, raison pour laquelle sa parole est aussi précieuse et rare. Dans une story sur Instagram ce week-end, elle revenue sur les raisons de son départ de la musique et sur l'hypocrisie dont certaines stars font preuve dans le show-business.

Dimanche, Diam's a publié un extrait de son livre "Mélanie, Française et musulmane" en story sur son compte Instagram dans lequel elle revient sur l'hypocrisie des gens du milieu de la musique, une des raisons qui l'ont poussé à arrêter sa carrière pour se consacrer à sa vie de femme et à la religion.

"J'avais épuisé mon intérêt pour le milieu, après avoir tout gagné dans le business de la musique, mais aussi avoir tout perdu humainement. J'avais besoin de souffler, de recouvrer une vie 'normale', avec des gens 'normaux' et l'humilité. Il ne faut pas se leurrer, lorsque vous êtes célèbres et admirés, vous développez forcément une part de suffisance. Combien de stars passent leur vie à se donner un genre, cachées derrière des lunettes ou des chapeaux, à entretenir des mystères sur elles. Elles n'étaient que de simples humains, somme toute perchés, mais pas immortels au vulnérable pour autant".

Il y a quelques semaines déjà, elle était aussi revenue sur sa conversion à l'islam alors qu'elle n'en parle quasiment jamais, citant là encore un passage de son livre autobiographie et publiant une photo sur laquelle on voit la plage où elle s'est convertie et qui a changé sa vie.