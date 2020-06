Boosie Badazz, Franglish, RMR : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques du vendredi 12 juin.

Juin est normalement le dernier mois pour sortir des projets avant la pause estivale et deux mois d'actualité plus que réduite. Mais on sent bien que la crise du coronavirus a totalement chamboulé les plannings des uns et des autres d'autant qu'aux Etats-Unis, la situation politique et sociale a également mis un frein aux sorties de disques. Aujourd'hui aurait dû normalement on aurait dû pouvoir écouter l'album posthume de Pop Smoke mais devant les manifestations liées à la mort de George Floyd, il a finalement été reculé.

BOOSIE BADAZZ - "IN HOUSE"

S'il a défrayé la chronique durant la quarantaine, Boosie Badazz en a aussi clairement profité pour travailler. A peine deux mois après son dernier effort, "Goat Talk 2", le natif de Bâton Rouge est déjà de retour avec le projet "In The House", un titre qui semble justement inspiré par la période de confinement. L'opus de 17 titres est entièrement produit par Jit The Beast et comprend des collaborations avec Bun B de UGK et Dee Rogers.

IANN DIOR - "I'M GONE"

Le rappeur originaire de Puerto Rico fait suite à son album de 2019, "Industry Plant" avec cet EP de neuf titres qui propose des collaborations avec le batteur Travis Barker, Machine Gun Kelly et une synthèse entre rap et punk sur laquelle pose aussi Lil Baby.

RMR - "DRUG DEALING IS A LOST ART"

Le rappeur masqué du rap US fait une entrée fracassante dans le game avec son tout premier projet, "Drug Dealing Is A Lost Art", un EP de 9 titres qui contient des feats de Lil Baby, Future et Westside Gunn. Une façon de connaître un peu mieux celui dont on ne sait presque rien.

DIZZY WRIGHT & DEMRICK - "BLAZE WITH US 2"

Dizzi Wright et Demrick collaborent à nouveau pour le deuxième volet de leur série "Blaze With Us" dont le premier volume est sorti il y a quatre ans. Rythmes complexes et rimes pleines d'esprit, les deux artistes tapent une nouvelle fois juste.

LIL PEEP - "CRY BABY"

Evidemment, cette mixtape date de 2016 mais c'est la première fois qu'elle est disponible sur les plateformes de streaming dans une version remastérisée.

CHLOE X HALLE - "UNGODLY HOUR"

Deuxième album studio pour le duo Chloe x Halle. Il aurait dû sortir le 5 juin mais été repoussé après la mort de George Floyd et les événements qui ont suivis. Au cours des 13 titres produits par Boi-1da, Sounwave et Scott Storch, on retrouve des apparitions de Swae Lee et Mike WiLL Made-It.



FRANGLISH - "MOOD"

Il nous l'avait annoncé lors d'une interview, Franglis a tenu parole avec cet EP juste avant l'été. Surtout, il avait aussi teasé un feat international et il a réussit à travailler avec Tory Lanez ! Un beau moment de partage musical. 7 titres sur lesquels on retrouve aussi Leto, Taikola et Abou Debeing.

B-NOM - "B-NOM"

Le duo de Pantin composé d'Amine et de Pulkra livre son premier projet éponyme. Pas de featurings dans le tracklisting pour leur laisser toute la place pour exposer leur talent.