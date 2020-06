6ix9ine et Akon remixent le hit "Locked Up" !

Akon voulait travailler avec Tekashi, c'est fait...

Akon était le seul à avoir exprimé son envie de travailler avec 6ix9ine alors que celui-ci est persona non grata au sein du rap game depuis sa libération et surtout depuis qu'il a balancé tous ses complices pour s'en sortir. Et bien, les deux artistes sont passés des paroles aux actes et se sont retrouvés ensemble en studio pour enregistrer un remix du tube d'Akon "Lockep Up", qui, symboliquement, veut dire enfermé et raconte le passage du rappeur d'origine sénégalaise en prison.

Dans un live avec son compère DJ Akademiks, 6ix9ine expliquait que beaucoup de rappeurs l'appelaient en secret pour travailler avec lui alors qu'il le traitait en paria publiquement. Akon n'est pas de ceux-là. Il a tout de suite été du côté de Tekashi et s'est même dit prêt à travailler avec lui avant sa libération pour cause de coronavirus. C'est désormais chose faite. Le rappeur aux cheveux multicolores a partagé une vidéo de lui et d'Akon dans son home studio en train d'écouter le remix du hit "Locked Up" qui devrait apparaître sur le prochain album de 6ix9ine comme il l'annonce lui-même en légende.