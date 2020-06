6ix9ine se livre lors d'un live avec DJ Akademiks

Tekashi ne sortira pas son titre mais veut rester dans l'actu.

A croire qu'il a un besoin viscéral de rester sous le feu des projecteurs. Alors qu'il devait sortir ce vendredi 5 juin, son deuxième titre depuis sa libération, 6ix9ine l'a finalement reporté par respect pour George Floyd et tout ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis. Mais, il n'allait tout de même pas se faire oublier, alors, lors d'un long live avec son acolyte DJ Akademiks, il s'est livré sur plusieurs sujets et a en profité pour rallumer son beef avec Blueface notamment. Il a aussi balancé un extrait d'un nouveau titre, preuve qu'il travaille et ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux...

Alors qu'on pensait qu'il allait faire profil bas, 6ix9ine est de nouveau dans l'actualité avec un live de près d'une heure avec DJ Akademiks sur Instagram dans lequel il est revenu sur beaucoup de sujets. Le DJ le mieux renseigné du game a expliqué que les deux hommes voulaient offrir quelques instants de détente au public après une semaine mouvementée. Mais, dans ce qui ressemble à une interview non officielle, AK a aussi posé à Tekashi quelques questions sérieuses.

Ils ont notamment parlé de l'industrie du rap, partagé l'écran avec des fans et appelé d'autres rappeurs. Mais évidemment, si vous connaissez le personnage, vous savez que ça ne pouvait pas rester bon enfant. Alors Tekashi a shooté Blueface, un de ses plus fervents ennemis et surtout celui qui a eu du succès pendant son passage en prison, faisant semblant de ne pas le connaître avant de l'appeler "le kid aux fausses montres". Quand Akademiks lui parlé de lui mais aussi d'autres rappeurs vogue comme YK Osiris et BlocBoy JB, 69 a joué la surprise en se faisant expliquer qui ils étaient, comme s'il ne les connaissait vraiment pas...

Akademiks et Tekashi ont aussi ironisé sur les rappeurs qui le traitent en paria mais qui l'appelle en secret pour travailler avec lui. Evidemment, ils n'ont pas donné de noms mais on donnerait cher pour savoir de qui ils parlaient. Parce qu'aujourd'hui, à part Akon et peut-être Nicki Minaj, tout le monde semble vouloir refuser de poser sur un titre avec 6ix9ine. Enfin, parce qu'ils étaient aussi là pour rigoler, ils ont parié que si Tekashi vendait plus que Lil Uzi Vert, Akademiks devait supprimer son Instagram. Plus sérieusement, le DJ a aussi joué un titre inédit de 69, preuve que ce dernier travaille sous ses airs de clowns.

6ix9ine just previewed a new song



Thoughts?pic.twitter.com/FdTh6uNQei — XXL Magazine (@XXL) June 5, 2020

Au cours de la conversation, le rappeur de Brooklyn a aussi parlé de sa façon de travailler ses rimes et ses paroles. Il est également revenu sur son passé, expliquant qu'une fois qu'il avait décidé de témoigner contre ses associés, il n'avait jamais regardé en arrière.

Découvrez la vidéo dans son intégralité ci-dessous.