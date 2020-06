Hatik, Flatbush Zombies, Soso Maness : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques du vendredi 5 juin.

Le 5 juin aurait dû être une grosse journée en termes de sorties de projets mais beaucoup de rappeurs américains ont décidé de reporter le leur à cause de la situation dans leur pays. Alors que des manifestations de protestation continuent de se dérouler, ils ont préféré remettre à plus tard la sortie de leur opus, par respect pour les manifestants et la mémoire de la victime, George Floyd. Parmi ces projets reportés à une date ultérieure, on retrouve :

G-Eazy – "Everything’s Strange Here"

Boosie Badazz – "In House"

Max B – "Charly"

Chloe x Halle – "Ungodly Hour"

Marlon Craft – "Work From Home"

Iann Dior – "I’m Gone"

Dizzy Wright and Demrick – "Blaze With Us 2"

Run The Jewels, au contraire, a anticipé la sortie de "RTJ4" pour donner de la joie aux auditeurs. Leur LP est d'ailleurs gratuit et le groupe composé de Killer Mike et EL-P demande simplement à leurs fans de faire des dons à des organismes qui luttent contre le racisme ou qui viennent en aide aux manifestants.

Le plein de nouveautés sera plutôt à chercher du côté du rap français cette semaine avec un rythme post-confinement qui s'accélère.

FLATBUSH ZOMBIES - "NOW MORE THAN EVER"

Les Flatbush Zombies sont de retour avec un nouvel EP de six titres. C'est le premier projet de Meechy Darko, Zombie Juice et Erick The Architect depuis leur association avec Tech9 et leur projet "Monica" qui date déjà de l'année dernière.

PAUL WALL & LIL KEKE - "SLAB TALK"

Les vétérans de la scène de Houston ont unis leurs forces pour un projet collaboratif, "Slab Talk" de dix titres sur lesquels apparaissent aussi Slim Thug, Big Pokey et Kendall Thomas.

SOSO MANESS - "MISTRAL"

Cet album aurait dû sortir le 3 mai mais ayant appris que son père était touché par le coronavirus, Soso Maness avait préféré décalé son projet le temps qu'il guérisse. Un mois plus tard, c'est chose faite et le Marseillais est prêt à se lancer.

HATIK - "CHAISE PLIANTE DELUXE"

Porté par le succès phénoménal de la série "Validé", Hatik enfonce le clou avec la version Deluxe de son projet "Chaise pliante", réunissant les deux premiers volumes auxquels il a ajouté dix morceaux supplémentaires, histoire de montrer que son talent n'est pas usurpé.

H MAGNUM - "OBADE"

H Magnum dévoile un EP court de sept titres avec des feats de Lefa et Franglish qui montre qu'il est toujours bien présent et qu'il maîtrise parfaitement le rap pur et dur, le chant tout en y ajoutant des sonorités africaines.

LIIM'S - "ANGELO"

Premier EP pour le rappeur de Seine-Saint-Denis, Liim's. Six titres sur lesquels on retrouve aussi Leto et Landy en feautring. Premiers pas sur disque après des freestyles remarqués et remarquables.

PONE & KARLITO - "VISION"

Quand le producteur de la Fonky Family et une des plumes de la Mafia K'1 Fry s'associent pour un EP, on ne peut qu'avoir envie de l'écouter ! Pone et Karlito, c'est la résurgence de pionniers qui ont aussi invité Ali. Cet EP, c'est aussi l'histoire en marche !